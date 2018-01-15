” الحبسي ” يوضح حقيقة رحيله عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

أعرب حارس مرمى الهلال علي الحبسي، عن سعادتة للمشاركة في مباراة الهلال التي أقيمت أول أمس في إطار الجولة الـ17 لدوري المحترفين.

وقال ” الحبسي ” إن حضور الجماهير يعطي دافع قوي للاعبين؛ لتقديم أداء جيد، مشيرًا إلى أن أداء اللاعبين لكلا الفريقين كان جيدًا.

وأضاف ” الحبسي ” أن تواجد الجمهور دفعه للشعور بأن أحد أبناء الزعيم، مؤكدًا على أن تلك الروح التي بثها الجماهير في اللاعبين ستدفعهم لتحقيق ما يريدون.

وأشار إلى أنه يحرص دائمًا على أن يكون واثقًا في نفسه، قائلًا: ” تعلمت دوماً أن يبقى الحزن و الألم داخل صدري، وأفرح لكل هدف أو فوز لأن الإنجاز في النهاية سيكون بإسم الهلال ” .

وعن انتقاله إلى نادي أخر، قال ” الحبسي ” : ” لم أتلقى أي عروض من أندية أوروبية وأنا سعيد جدا في الزعيم، ولن أرحل حتى لو توصلت لعروض رسمية ” .