بالفيديو.. رد فعل أطفال أجانب يتناولون طعاما مصريا لأول مرة

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد خاض مجموعة من الأطفال الأجانب تجربة تناول الطعام المصري لأول مرة.

حيث سُمح للأطفال بتجربة الكشري والفول المدمس، والمكرونة بالبشاميل، والبقلاوة كحلوى، وحازت الأطباق على إعجاب العديد من الأطفال ما عدا البقلاوة التي حازت على عدد أكبر من التعليقات السلبية.