بالفيديو.. رد فعل أطفال أجانب يتناولون طعاما مصريا لأول مرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد خاض مجموعة من الأطفال الأجانب تجربة تناول الطعام المصري لأول مرة.
حيث سُمح للأطفال بتجربة الكشري والفول المدمس، والمكرونة بالبشاميل، والبقلاوة كحلوى، وحازت الأطباق على إعجاب العديد من الأطفال ما عدا البقلاوة التي حازت على عدد أكبر من التعليقات السلبية.
KIDS EAT EGYPTIAN FOOD | Kids Vs. Food
Egyptian food!
Posted by FBE Shows on Friday, January 12, 2018
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 9 دقائق
عموما الكشري والفول المدمس فعلا من المطبخ المصرى الاصيل ” من الاكلات الاصلية لمصر” وأضيف عليهم “البصارة” وهى من أكلات العهد الفرعونى والفلافل وهى من الاكلات الشعبية المصرية وهي أكلة عثمانية عرفت في العديد من البلدان وأصبحت أكلة مشهورة في بلاد الشام ومصر والعراق وتركيا والبلقان والقوقاز
المكرونة بالبشاميل من الاكلات الدخيلة بمصر من زمن الخديوى ” زمن دخول الايطاليين مصر والعمل بمصر والمكرونة بالبشاميل من الاكلات الايطالية القديمة يطلق عليها ” Macaroni Al Forno”
والبقلاوة كحلوى من عهد الاحتلال العثمانى لمصر وهى من الاكلات المنتشرة بجميع الدول العربية من الخليج الى المحيط ولكن بنكهات مختلفة ومصدرها منطقة الاناضول التركية ومازال ولا زال هناك خلاف بين اليونانيون والأتراك على أصل البقلاوة وقد أحدث أصل البقلاوة نزاع بين المناطق فكل بلد تنسبها لنفسها إلا أن بعض المصادر أكدت أن أصل البقلاوة في شكلها البدائي أو قيل أنها حلوى شبيهة بالبقلاوة تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد لبلاد الرافدين والآشوريين الذين صنعوها من رقائق العجين الرقيق الهش المحشو بالجوز.