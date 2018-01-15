مدينة الملك عبدالله توقع عقدا لإنشاء أول مصنع لتوليد طاقة الرياح بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

وقع الوادي الصناعي التابع لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع شركة طاقة الرياح العالمية، عقدا لتأسيس أول مصنع لتوليد الطاقة من الرياح، بـ استأجر أرض بمساحة 102 ألف م2.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فهد الرشيد، أن العقد يشمل تصنيع هياكل أبراج ليثبت عليها توربينات توليد الطاقة من الرياح.

وأضاف: أن مدينة الملك عبدالله تهدف إلى رفع تنافسية الوادي الصناعي على مستوى المنطقة، كمركز للصناعات المتنوعة والخدمات اللوجستية، عن طريق توفير بنية تحتية متيزة.