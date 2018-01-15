” الروقي ” يقوم بزيارة تفقدية للجالية المسلمة في واغا واغا بأستراليا

كانبرا(صدى):

قام القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا الوزير المفوض مشعل الروقي اليوم بزيارة تفقدية لمركز الدراسات الإسلامية في جامعة شارلز ستيوارت والجالية المسلمة في مدينة واغا واغا الواقعة في منطقة ريفرينا بالجنوب الغربي لولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا.

حيث كان في استقباله رئيس المركز الدكتور عطا الرحمن وعدد من أعضاء الجمعية الإسلامية في واغا واغا حيث اطلع على أوضاع الجالية المسلمة في المدينة التي تضم أكثر من 500 عائلة مسلمة من مختلف الجنسيات .

وقام القائم بالأعمال الروقي بجولة تفقدية على موقع مشروع إقامة المركز الإسلامي في المدينة ومركز الدراسات الإسلامية في جامعة شارلز ستيوارت الذي افتتح من قبل سفير المملكة بأستراليا في شهر أبريل من عام 1995م.

وتوجه رئيس المركز الدكتور عطا الرحمن بالشكر للقائم بالأعمال على زيارته، مشيدًا بجهود المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بالتواصل ودعم المسلمين بأستراليا والعالم.