سما المصري تعلن ترشحها للرئاسة في مصر
أعلنت الفنانة المصرية سما المصري ترشحها للرئاسة مؤكدةً أنها ستعلن عن برنامجها الإنتخابي لاحقاً.
جاء إعلان ” المصري ” من خلال تغريدةٍ نشرتها على تويتر قالت فيها: ” شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الإنتخابي قريبًا..حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها ” .
ووجّهت الفنانة المصرية الشكر لن يساندها في الإنتخابات القادمة قائلةً : ” أوجه الشكر لكل شخص يؤيدني ويقف خلفي بالانتخابات.. بيكم سنواجه المستحيل ” .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 48 دقيقة
نحن نؤيد الفنانة سما المصرى والبرنامج الإنتخابي للفنانة المصرية سما المصري :
قاعة سينما لكل حى بمصر والدخول والتذكرة مدعومة بدلا من الخبز والسكر
نشر القنوات الفضائية الفنية بمصر والوطن العربى قناة لكل 100 الف مواطن بدلا من المدارس والجامعات
نشر الفن بنجوع وقرى مصر بكل نجع وقرية اقامة مركز ثقافى ومعهد للرقص
متابع[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 22 دقيقة
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