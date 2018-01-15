سما المصري تعلن ترشحها للرئاسة في مصر

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية سما المصري ترشحها للرئاسة مؤكدةً أنها ستعلن عن برنامجها الإنتخابي لاحقاً.

جاء إعلان ” المصري ” من خلال تغريدةٍ نشرتها على تويتر قالت فيها: ” شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الإنتخابي قريبًا..حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها ” .

ووجّهت الفنانة المصرية الشكر لن يساندها في الإنتخابات القادمة قائلةً : ” أوجه الشكر لكل شخص يؤيدني ويقف خلفي بالانتخابات.. بيكم سنواجه المستحيل ” .