شاب قتل والدته بسبب مشادة كلامية
أدى غضب أحد هواة الألعاب الإلكترونية، بكاليفورنيا بسبب تعطل سماعات كان يستخدمها، إلى قتل والدته.
واعتقلت شرطة سيريس شمالي ولاية كاليفورنيا، الشاب ماثيو نيكلسون ذا الـ28 عامًا، بتهمة قتل والدته ليديا ذات الـ68 من عمرها، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما.
وتفصيلًا دخلت القتيلة غرفة ابنها، حيث كان منهمكا بالألعاب إلكترونية، لكنه سرعان ما أخذ يصرخ في وجهها وكسر سماعاته، محمّلا المسؤولية عن ذلك لأمه التي هدد بقتلها هي ووالده.
واستخدم ماثيو مسدسه وأطلق طلقتين على الجدار وثالثة على رأس أمه، قبل أن يتمكن والده السيطرة عليه.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2948 ] نشر منذ 1 ساعة
والله شيئ يدمي القلوب
ويحرق العيون
انت تقتل امك من اجل للعبة؟؟
فما بالك بمن يتمنى الموت
من اجل امه التي ماتت اما عيناهـ ؟؟
رحمك الله يا ست الحبايب أمي دنياي والله