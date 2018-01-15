شاب قتل والدته بسبب مشادة كلامية

واشنطن(صدى):

أدى غضب أحد هواة الألعاب الإلكترونية، بكاليفورنيا بسبب تعطل سماعات كان يستخدمها، إلى قتل والدته.

واعتقلت شرطة سيريس شمالي ولاية كاليفورنيا، الشاب ماثيو نيكلسون ذا الـ28 عامًا، بتهمة قتل والدته ليديا ذات الـ68 من عمرها، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما.

وتفصيلًا دخلت القتيلة غرفة ابنها، حيث كان منهمكا بالألعاب إلكترونية، لكنه سرعان ما أخذ يصرخ في وجهها وكسر سماعاته، محمّلا المسؤولية عن ذلك لأمه التي هدد بقتلها هي ووالده.

واستخدم ماثيو مسدسه وأطلق طلقتين على الجدار وثالثة على رأس أمه، قبل أن يتمكن والده السيطرة عليه.