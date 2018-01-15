الصحف الإنجليزية تحتفي بـ ليفربول بعد فوزه برباعية على مانشستر سيتي
احتفت الصحف الإنجليزية بفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بعد فوزه على مانشستر سيتى بنتيحة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، بملعب ” آنفيلد ” في قمة مباريات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز ” البريميرليج ” .
واختارت صحيفة ” ستار ” ، صورة النجم المصري محمد صلاح خلال احتفاله بتسجيل الهدف الرابع في شباك مانشستر سيتى، لتتصدر غلاف الصحيفة.
وعنونت، ” ليفربول الرائع ينهى مسيرة السيتي ” ، فى إشارة إلى الهزيمة الاولى التى تعرض لها الفريق السماوى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الانجليزى هذا الموسم.
أما صحيفة ” التليجراف ” ، فعنونت، ” رباعى الأنفيلد يمزق سيتى الخارق.. تشامبرلين وفيرمينو ومانى وصلاح يسجلون فى مباراة الأهداف السبعة ” ، بينما عنونت صحيفة ” التايمز ” ، ” مانشستر سيتى يخسر مباراة كرة القدم ” ، فى إشارة إلى نجاح ليفربول فى إلحاق الهزيمة الاولى بالفريق السماوى فى الدورى الانجليزى هذا الموسم.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 1 ساعة
الى الامام ياصلاح !!
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2626 ] نشر منذ 20 دقيقة
ربنا يحفظك و يوفقك يا ابن النيل محمد صلاح