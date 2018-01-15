اليوم بدء تطبيق صرف مرن للدرهم المغربي

الرباط(صدى):

يطبق المغرب، اليوم الاثنين، نظام صرف مرن للدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية، وذلك بعد تأجيل استمر لأشهر عدة، وسط مخاوف من أثره على ارتفاع أسعار السلع، كما حدث في دول أخرى بعد تحرير سعر صرف عملتها.

وبحسب مصادر حكومية البنك المركزي سيتبع تطبيق نسبة الصرف الجديدة، التي حددتها الحكومة، نافية أن تكون للخطوة آثار سلبية على الاقتصاد أو المواطنين.

ويأتي هذا القرار في ظروف إيجابية بالنسبة للاقتصاد المغربي، لا سيما مع توفر احتياطي ملائم من العملة الصعبة، كما سيدعم هذا القرار بحسب مراقبين الإصلاحات القطاعية، التي تباشرها الحكومة منذ سنوات.