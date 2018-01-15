كاتب صحفي يجبر مغرداً على الاعتذار له وحذف تغريدة أساء فيها إليه
تراجع مغرد عن تعليق مسيء دونه في حساب الكاتب الصحفي سلطان البازعي على موقع “تويتر”، بعدما أجبره الأخير على الاعتذار.
وكان البازعي قد كتب تغريدة قال فيها: “في الملعب لأول مرة بعد أربعة عقود برفقة عائلتي”؛ ليرد عليه أحد المغردين بكلمات مسيئة، فيحذره البازعي بقوله:
“سأعتبر أنك كتبت هذه التغريدة تحت تأثير الحماس، ولا تدرك خطورة وعواقب الصفات والألفاظ التي وجهتها لي، لذا أعطيك فرصة أخيرة للاعتذار وحذف التغريدة”، ليضطر المغرد إلى التراجع وحذفها وتقديم اعتذار له.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2948 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد ما فيه له حل غير يعتذر
وإلا سوف يلاقي جزاء نظامي وشرعي
ودخوله في دوامة لها اول وليس لها آخر
بسبب القذف والتشهير والتهجم ع خلق الله واعراضهن
زمان اول تحول
ومن عجز والديه عن تربيته
فلن يعجز سيدي ومليكي سلمان الحزم
سلمان آل سعود المعظم
من تأديبه وتربيته ليعود انسان سوي يحترم
الإنسانية جمعاء