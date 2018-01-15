أمير الشرقية لـ ” بلدي الأحساء ” : افتحوا قنوات للتواصل مع المواطنين

خالد الضبيبي(صدى):

شدد أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، على المجلس البلدي في الأحساء، على أهمية الالتزام بأنظمة المجالس البلدية وعدم تجاوزها، والتنسيق مع الأمانة في كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس، والعناية بالأولويات والاحتياجات التنموية للمحافظة وقراها، وفتح قنوات فاعلة للتواصل مع المواطنين والاستماع لمرئياتهم وملاحظاتهم بشكل مباشر، والاستفادة من التقنية في ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأول (السبت) مع المجلس البلدي بمحافظة الأحساء، استمع فيه إلى الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تطوير العمل البلدي والنهوض به، بحضور رئيس المجلس البلدي بالأحساء الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، وأعضاء المجلس.

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