ترامب: أنا أقل شخص عنصري في الحياة

واشنطن(صدى):

بعد تعليقاته المهينة بشأن المهاجرين من هايتى وأفريقيا، ووصفه لهم بـ ” الحثالة ” ، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه بالعنصرية، مؤكدًا أنه أقل شخص عنصري في الحياة.

وردًا على سؤال الصحفيين لترامب ، عن كونه عنصريًا بعد تصريحاته الأخيرة، قال : ” أنا لست عنصريا، أنا أقل شخص عنصرى قابلته على الإطلاق “.

وقال ترامب أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.