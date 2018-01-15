ترامب: أنا أقل شخص عنصري في الحياة
بعد تعليقاته المهينة بشأن المهاجرين من هايتى وأفريقيا، ووصفه لهم بـ ” الحثالة ” ، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه بالعنصرية، مؤكدًا أنه أقل شخص عنصري في الحياة.
وردًا على سؤال الصحفيين لترامب ، عن كونه عنصريًا بعد تصريحاته الأخيرة، قال : ” أنا لست عنصريا، أنا أقل شخص عنصرى قابلته على الإطلاق “.
وقال ترامب أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23225 ] نشر منذ 2 ساعتين
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في اي زمان او مكان الي يخطي يعترف بخطائه
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2319 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو اقل شخص عنصري قابله على الاطلاق , يعني عنده عنصرية اقل مما لدى الغير حسب زعمه , مع ان المقاطع المنتشره له تشهد بعكس ذلك , اضف الى ذلك انك من الطبقة المخملية التي ترى نفسها بالعلالي ولا تقابل الا من هم في مستواك الاجتماعي ولا تعلم عن الطبقات الاخرى شيئا , اتمنى ياهذا ان تكف عن الكلام بمناسبة ومن دون فانت تسيىء للمنصب الذي تشغله وتزيد الطبقات الكادحة في المجتمع احتقانا وبغضا لك ولكل ما تمثله , اتمنى ان يتم فرض حضر على استخدام الوسائط الاجتماعية لكل من يشغل مناصب عليا فهم لا يمثلون انفسهم وانما يمثلون الامة باسرها طالما شغلو تلك المناصب وهناك حدود لما يقال ولما هو محضور فليس كل مايعرف يقال .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه نكتة دى ؟؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2948 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الزمن بكل اسف
لا يحترم إلا الأقوياء زمن القوي
لن يعتذر ابداً ابداً
بل بكل صراحة ووضووح يوجد حتى من بعض بني جلدتنا
وهم مسلمين منا وفينا اشد عنصرية منه
هذا هندي هذا با كستاني هذا ويش اصله
هذا شوف لونه وشكله قمة الإحتقار والسخرية
إذاًلن نلومك ترمب بل نلوم انفسنا بنفسنا
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23225 ] نشر منذ 50 دقيقة
اخر الكبر الهلاك ماطرد ابليس من الجنه الى بمعصية الكبر لما امر الله الملائكه ان تسجد لآدم سجدوا اجمعين الى ابليس ابئ واستكبر وعصى امر ربه كيف هوا مخلوق من نار. ويسجد لمن خُلق من طين
ولو لاحظنا في زمننا هذا لوجدنا ان فيه اُناس يتعالون ويتكبرون بنفس ابليس