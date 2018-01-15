مؤتمر دولي لطب العيون بجدة ينتج عنه 120 جلسة

نايف السالم(صدى):

أسدل أمس الأحد الستار على النسخة الرابعة من مؤتمر البحر الأحمر الدولي لطب العيون بجدة والذي نتج عنه 30 ساعة تعليم طبي مستمر، و120 جلسة علمية، و50 دورة، و600 ورقة علمية.

وكان المؤتمر بمشاركة 200 متحدث دولي وإقليمي، وثمن ممثل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية رئيس مؤتمر البحر الأحمر الدولي لطب العيون الدكتور علي الخيري، جهود “لجنة البصريات” بالمؤتمر، مؤكدا أهمية ودور البصريات في منظومة خدمات العيون بالمملكة.

فيما أطلق مستشفى العيون بجدة، مبادرة عنوانها «برنامج تبادل الخبرات» في المؤتمر الذي استمر 4 أيام.

وشهد ركن المستشفى توافد العديد من أطباء العيون من مختلف دول العالم، الذين أبدوا اهتمامهم ببرامج تبادل الخبرات، وأثنوا على المشاريع التطويرية.