حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق( الجوف ، الحدود الشمالية ،حائل ،المدينة المنورة ، الرياض , القصيم ،المنطقة الشرقية) و تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية واجزاء من شمال وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، تتحول الى شمالية غربية ما بعد الظهيرة بسرعة 16-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وبعد الظهر تصل إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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