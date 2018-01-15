حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق( الجوف ، الحدود الشمالية ،حائل ،المدينة المنورة ، الرياض , القصيم ،المنطقة الشرقية) و تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية واجزاء من شمال وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ,بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، تتحول الى شمالية غربية ما بعد الظهيرة بسرعة 16-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وبعد الظهر تصل إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .