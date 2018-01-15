بالفيديو.. وليد الفراج: الشباب كان في وضع كارثي قبل قدوم كارينيو
قال الناقد والإعلامي وليد الفراج، إن فريق الشباب قبل قدوم اللاعب كارينيو كان في وضع كارثي، أما في الدور الثاني فحقق العلامة الكاملة وعودته مهمة للدوري .
ومن جانبه قال سلطان اللحياني الناقد الرياضي إن اللاعب كارينيو تسبب في حل مشاكل كثيرة بالفريق وسيتطور أكثر بعد التعاقدات الشتوية.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: #الشباب قبل قدوم كارينيو كان في وضع كارثي وفي الدور الثاني حقق العلامة الكاملة وعودته مهمة للدوري ..
سلطان اللحياني: كارينيو حل مشاكل كثيرة بالفريق وسيتطور أكثر بعد التعاقدات الشتوية pic.twitter.com/rX5KNEy1IV
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٤ يناير، ٢٠١٨
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 2 ساعتين
Nt با ه :-المعني في الخبر المدرب: كارينيو.
نعم مدرب جعل للفريق هوية.
مدرب أبرز أدوار اللاعبين:وخاصة ، بالعمري وأبن يطو،وغيرهم من نجوم الفريق. في جميع الخطوط.
مدرب: يستحق الإشادة والإطراء.