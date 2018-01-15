بالفيديو.. وليد الفراج: الشباب كان في وضع كارثي قبل قدوم كارينيو

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد والإعلامي وليد الفراج، إن فريق الشباب قبل قدوم اللاعب كارينيو كان في وضع كارثي، أما في الدور الثاني فحقق العلامة الكاملة وعودته مهمة للدوري .

ومن جانبه قال سلطان اللحياني الناقد الرياضي إن اللاعب كارينيو تسبب في حل مشاكل كثيرة بالفريق وسيتطور أكثر بعد التعاقدات الشتوية.