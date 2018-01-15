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بالفيديو.. وليد الفراج: الشباب كان في وضع كارثي قبل قدوم كارينيو

بالفيديو.. وليد الفراج: الشباب كان في وضع كارثي قبل قدوم كارينيو
ماجد محمد(صدى):

قال الناقد والإعلامي وليد الفراج، إن فريق الشباب قبل قدوم اللاعب كارينيو كان في وضع كارثي، أما في الدور الثاني فحقق العلامة الكاملة وعودته مهمة للدوري .

ومن جانبه قال سلطان اللحياني الناقد الرياضي إن اللاعب كارينيو تسبب في حل مشاكل كثيرة بالفريق وسيتطور أكثر بعد التعاقدات الشتوية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 674 ] نشر منذ 2 ساعتين

Nt با ه :-المعني في الخبر المدرب: كارينيو.
نعم مدرب جعل للفريق هوية.
مدرب أبرز أدوار اللاعبين:وخاصة ، بالعمري وأبن يطو،وغيرهم من نجوم الفريق. في جميع الخطوط.
مدرب: يستحق الإشادة والإطراء.

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