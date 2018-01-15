كاتب أيرلندي: النظام القطري اتبع كل أساليب الدعاية لشعبية زائفة
حلل الكاتب الأيرلندي مايكل فولي، العلاقة بين الهوس بالشخصية الذي يتميز به الحكام المستبدين وبين ما تتبعه قطر للاحتفاظ بالسلطة، قائلًا: “إذا كان نشر ثقافة الهوس بالشخصية أمر ضروري للحكام المستبدين للاحتفاظ بالسلطة، فليس لتميم ما يخشاه ” .
وأضاف فولي : “النظام القطري اتبع كل أساليب الدعاية لشعبية زائفة بين المواطنين ” .
ولفت الكاتب الأيرلندي إلى صورة تميم في الدوحة، قائلًا: “ينظر لك من علوِ وأنت تقوم بفحص جوازات السفر في صالة الوصول بالمطار، وتلاحقكك في ساحة انتظار السيارات، حيث تنقش ملامح ةحهه المرسوم على الجزء الخلفي من السيارات في قطر” .
واختتم قائلًا: “أسواق الدوحة لم تسلم من هيستريا رسوم تميم، فلا يوجد في السوق شيء لايحمل صورته مهما تواضع حاله”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15293 ] نشر منذ 2 ساعتين
صوره معلقه حتى في سوق واقف القديم
باقي يبنون له تماثيل في الشوارع والدوارات في الدوحه