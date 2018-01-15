إحصائية ترصد 10 أسباب وراء ترك 53 ألف موظف العمل خلال 2017

عادل الحربي (صدى):

رصدت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وقوف 10 أسباب وراء ترك 53 ألف موظف العمل خلال عام 2017، مشكلين بذلك نسبة 7% من العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل.

وتصدرت أسباب إقبال الموظفين على ترك العمل والدخول في فئة العاطلين، قلة الرواتب والتي بلغت نسبتها نحو 35%، وكذلك التسريح بنسبة وصلت إلى نحو 15%.

وشملت الأسباب أيضاً نهاية العقد بين تارك العمل والمؤسسة، وقلة الأرباح، والعمل على فترتين، وبعد المسافة عن العمل، وتطلب العمل جهداً بدنياً أو ذهنياً، إلى جانب الأسباب الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى أسباب أخرى.