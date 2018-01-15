 سيرلانكا ترفض السماح للمرأة بتناول الكحول

كولمبو(صدى):

ألغى الرئيس السيرلانكي مايثريبا سيريسينا تعديلاً قانونياً يسمح للنساء بشراء الكحول في البلاد ، كما طالب الحكومة بإلغاء التعديل الذي يسمح للنساء بالعمل في البارات أيضاً من دون ترخيص، مؤكدًا أنه لم يعلم بهذا التحرك إلا من خلال الصحف.

وكانت الحكومة السيرلانكية أعلنت الأربعاء عن تعديلها القانون الذي يعود لعام 1955، موضحة أنه مجحف بحق المرأة في سيرلانكا.

ورحب العديد من النساء في سيرلانكا بالتعديل الذي سيسمح للنساء في سن الـ 18 بشراء الكحول بصورة قانونية للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

وكان سيسمح ببيع الكحول من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساء عوضاً عن التوقيت المعمول به حالياً أي من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء.

وعلى الصعيد الآخر انتقد كبار الرهبان وأغلبهم من البوذيين قرار رفع حظر بيع المشروبات الكحولية للنساء في البلاد، مشددين بأنه سيدمر الأسر في سيرلانكا لأنه يشجع مزيد من النساء على الإدمان على الكحول.

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2014، فإن 80 % من النساء في سيرلانكا لا يتناولن الكحول مقارنة بـ 56% من الرجال.