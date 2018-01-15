أطعمة لا تزيد وزنك في الشتاء

متابعات(صدى):

دائما ما يشعر الشخص بالجوع في فصل الشتاء، يبحث عن الطعام للشعور بالدفء، مما يجعلك تكتسب المزيد من الوزن.

لكن يمكنك تناول الأطعمة الصحية التى تُشعر بالدفء، وتمنح الطاقة، ويتم وصفها لراغبى إنقاص الوزن.

ولعل أول هذه الأطعمة ” شوربة العدس “، التي تحتوي على البروتين، والألياف، وفى نفس الوقت تحتوى على الفيتامينات، حيث أن العدس يفيد المرضى الذين يعانون من الأنيميا ،لأنه ملىء بالحديد، وهو وجبة مشبعة ويمكن تناولها على الغداء حيث يمكن وضع جزر وطماطم، وبصل أثناء الطهى، موضحة أن البصل يحتوى على مضادات للأكسدة، لذلك فهو يحارب السرطان، ومفيد للجلد والبشرة والصحة عموما.

والبطاطا أيضًا مليئة بالفيتامينات،وتعتبر من الوجبات الخفيفة، وتساعد على ضبط السكر بالدم بشكل مستمر.

ويعتبر اليشار من الأكلات المحببة لدينا جميعا، ويمكن أن تتناولها فى الشتاء لأنها تشعرك بالشبع، كما يمكن صنعه بنقطة زيت واحدة، ويمكن تناول من 2 إلى 3 كوب من الفيشار كمسليات بين الوجبات، وحمض الشام من الاطعمة التى تساعد على الدفء، ويمكن وضع الكمون والشطة، والليمون عليه بالاضافة إلى الثوم والطماطم، فجميع هذه الأشياء تساعد فى عملية الحرق.