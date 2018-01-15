فيديو يوضح ملامح مغتصب الطفلة الباكستانية عن قرب

اسلام اباد(صدى):

ظهر مغتصب وقاتل الطفلة زينب الباكستانية، بملامحه الواضحة، مما قد يساعد الشرطة الباكستانية في القبض على هذا السفاح، الذي اغتصب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ،ثم قتلها والقى جثتها في القمامة في مدينة قصور بولاية البنجاب.

وقد اتهم محمد أمين والد الطفلة ، الشرطة في بلاده بالكذب عن ما أعلنته بخصوص اعتقال 3 من المشتبه بهم في الجريمة البشعة، والتواطؤ في الكشف عن المجرم، قائل :” إن الشرطة، لم تعتقل أي شخص من المشتبه بهم حتى الآن “، مؤكدًا أنها لم تسرع من إيقاع عمليات البحث والتحقيق في الجريمة.