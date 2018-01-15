فيديو يوضح ملامح مغتصب الطفلة الباكستانية عن قرب
ظهر مغتصب وقاتل الطفلة زينب الباكستانية، بملامحه الواضحة، مما قد يساعد الشرطة الباكستانية في القبض على هذا السفاح، الذي اغتصب طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ،ثم قتلها والقى جثتها في القمامة في مدينة قصور بولاية البنجاب.
وقد اتهم محمد أمين والد الطفلة ، الشرطة في بلاده بالكذب عن ما أعلنته بخصوص اعتقال 3 من المشتبه بهم في الجريمة البشعة، والتواطؤ في الكشف عن المجرم، قائل :” إن الشرطة، لم تعتقل أي شخص من المشتبه بهم حتى الآن “، مؤكدًا أنها لم تسرع من إيقاع عمليات البحث والتحقيق في الجريمة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3820 ] نشر منذ 48 دقيقة
يارب ياعظيم بقدرتك وعزتك وجلالك مكن الامن الباكستاني من القبض على المجرم عاجلا غيرآجل