طريقة غريبة لمحاربة الأرق

واشنطن(صدى):

في الوقت الذي تقدم فيه الدراسات حلولاً لمحاربة الأرق ، مثل تمارين التنفس ،أو أخذ حمام دافىء ،أو تبريد الغرفة،وغيرها من حلول ليست بالجديدة، كشفت دراسة أمريكية جديدة أفادت أن كتابة لائحة من المهمات ليوم غد يساعد على الاستغراق في النوم سريعا دون الحاجة للمنومات.

حيث جعل القائمين على الدراسة بجامعة بايلور بولاية تكساس ، 57 مشاركاً يكتبون قائمة بالمهام التي يخططون لإنجازها في الغد.

وتبين أن المجموعة سقطت سريعاً بالنوم خلال 15 دقيقة مقارنة بالمجموعة الثانية التي طلب منها كتبة مهمات أنجزتها خلال اليوم قبل الخلود للنوم.

وبالتالي توصلت الدراسة إلى أن كتابة مهمات للغد يساعد على محاربة القلق وتفريغ المخاوف والأفكار السلبية حول أنشطة اليوم التالي، مما يساعد على تهدئة نشاط الدماغ.