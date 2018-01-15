” قطريليكس ” تفضح عليا آل ثاني وتصفها بـ ” سفيرة الخيانة “

الدوحة(صدى):

ألقت ” قطريليكس ” ، المتخصصة في تحليل ونشر المواد التي تفضح نظام الدوحة ودعمه للإرهاب ،الضوء على المؤامرات التي دعمتها علياء آل ثانى سفير دويلة قطر في الأمم المتحدة.

ووصفت ” قطريليكس ” علياء آل ثانى، بسفيرة ” الخيانة ” داخل هيئة الأمم المتحدة، قائلة: ” وجه نسائي استخدمته عصابة الدوحة لتدويل أزمتها، تميم عينها مندوباً لقطر فى الأمم المتحدة أكتوبر عام 2013 “.

وأضافت الصفحة : ” حملت ملف صفقة الإفراج عن إسرائيليين لدى حماس ورفض السفير الإسرائيلى دانى داتون مقابلتها بعد أن طلبت مقابلته فى سبتمبر الماضى”.

وكشفت عن وجود عدة أدلة لتورط قطر فى حادث صحراء الواحات البحرية جنوبى الجيزة المصرية والذي راح ضحيته عدداً من رجال الشرطة .