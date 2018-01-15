خبيرة علاقات أسرية: يجب تعريف الأطفال بأسماء أعضائهم التناسلية (فيديو)

متابعات(صدى):

طالبت نانسي توفيق، استشارية العلاقات الأسرية والتربية ، الأباء والأمهات بتعريف الأطفال بـ ” مناطق أجسامهم ” مع تعريفها بأسمائها.

وقالت في لقائها مع برنامج ” كل يوم ” ، مساء الأحـد، إنه ينبغي لكل أم أن ترشد أطفالها إلى ضرورة ستر مناطق العورة.

وأوضحت توفيق، أن الأطفال الذين يتعرضون لاعتداءات جنسية نوعان؛ إما أن يكون الطفل خائف، أو يكون فاقد الثقة بمن حوله.

ودعت إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع الأطفال، لتحقيق الإشباع العاطفي لديهم، مشددة على ضرورة احترام عقلة الصغار.