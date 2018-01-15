السودان: نحتسب لأي مهدد يمكن أن يأتينا

الخرطوم(صدى):

أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ، أمس الأحد، على وجود مهددات تستهدف أمن السودان في الشرق، قائلًا: ” سيتم كشف ذلك بالتفاصيل في الوقت المناسب “.

وأوضح غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأثيوبي في مقر وزارة الخارجية بالخرطوم ، أن ما يربط بين السودان وأثيوبيا علاقات تاريخية ممتدة ومصير مشترك .

ورد وزير الخارجية السوداني على سؤاله حول حشود على الحدود الشرقية قائلًا : ” السودان لا يتحدث عن حشود تقيمها دولة بعينها ولكنه يتحدث عن تهديد لأمنه من ناحية الشرق، ومعروف أن هناك بعض قوى المعارضة متواجدة في شرقنا لذلك نحن نتحسب لأي مهدد يمكن أن يأتينا من ذلك المكان “، موضحًا أن القوات المسلحة نشرت جزءاً من قواتها في تلك المنطقة تحسباً لأي طارئ على أمن واستقرار السودان.