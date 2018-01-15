أنصار القذافي يسجلون أسمائهم بالقوائم الانتخابية..بعد انقطاع 7 سنوات

طرابلس(صدى):

عاد أنصار الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي للمشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى، بعد انقطاع دام 7 سنوات، منذ 2011م.

ووفقًا لموقع راديو فرنسا الدولي ،سجل نحو 2 مليون شخص من أنصار القذافي أسماءهم بالفعل في القوائم الانتخابية، وذلك استجابة لدعوات عائلة المتكررة لأنصارهم بتسجيل أسمائهم ومشاركتهم بالانتخابات القادمة.

و من المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية الليبيبة في مارس المقبل تحت إشراف الأمم المتحدة.

يذكر أن أنصار القذافي قد قاطعوا الانتخابات الرئاسية الماضية في 2014 بعد رحيل عدد كبير منهم في 2011 إلى تونس ومصر وغيرها من الدول على خلفية الثورة.