بالفيديو.. عبدالله المسند: سعد الشهري يستطيع انقاذ الاتفاق في مباراة اليوم
قال الناقد الرياضي عبدالله المسند إن اللاعب سعد الشهري يستطيع إنقاذ فريق الاتفاق من الهبوط والفريق يحتاج لحارس شبيه بفواز القرني أو علي الحبسي.
وأضاف المسند، عبر حسابه على تويتر: ” لو كان هناك حارس متمكن فلن يخسر الاتفاق من الشباب اليوم ” .
#اكشن_يا_دوري
عبدالله المسند: سعد الشهري يستطيع إنقاذ #الاتفاق من الهبوط والفريق يحتاج لحارس شبيه بفواز القرني أو علي الحبسي .. لو كان هناك حارس متمكن فلن يخسر الاتفاق من #الشباب اليوم#الشباب_الاتفاق pic.twitter.com/n65ytS7lHZ
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) January 14, 2018
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