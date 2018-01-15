بالفيديو.. عبدالله المسند: سعد الشهري يستطيع انقاذ الاتفاق في مباراة اليوم

نواف السالم(صدى):

قال الناقد الرياضي عبدالله المسند إن اللاعب سعد الشهري يستطيع إنقاذ فريق الاتفاق من الهبوط والفريق يحتاج لحارس شبيه بفواز القرني أو علي الحبسي.

وأضاف المسند، عبر حسابه على تويتر: ” لو كان هناك حارس متمكن فلن يخسر الاتفاق من الشباب اليوم ” .