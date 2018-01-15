أمير منطقة جازان بالنيابة يطلع على عدد من فعاليات مهرجان جازان الشتوي العاشر

تركي السالم(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم عدداً من المواقع التي تمثل مشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمهرجان جازان الشتوي العاشر “جازان الفل.. مشتى الكل ” وذلك بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي والكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.

واستهل سموه الجولة بزيارة لمقر جامعة جازان حيث اطلع سموه على مشاركة الجامعة ممثلة بمركز التدريب الذي تنفذه عمادة خدمة المجتمع ومركز الطفل وعدد من العيادات الطبية التابعة للجامعة، مستمعاً لشرح مفصل من معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عن المشاركة ومدى التفاعل الذي وجدته مشاركة الجامعة من زوار المهرجان.

أثر ذلك زار سموه خيمة الأسر المنتجة بالقرية التراثية التي يتم من خلالها عرض المنتجات المحلية التي تنتجها الأسر المنتجة في مجالات الملابس والعطور والأكلات الشعبية وأدوات الزينة والمكياج وغيرها من المعروضات التي تقدمت بها المشاركات إضافة لمشاركة عدد من اللجان النسائية التابعة للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة.

عقب ذلك وقف سمو نائب أمير منطقة جازان على سير العمل بالعيادات الطبية التابعة لجمعية الاحسان الطبية الخيرية , استمع سموه والحضور لشرح مفصل من مدير الجمعية محمد الحازمي عن الخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية من خلال مشاركتها في المهرجان بعدد من العيادات التي تشمل العيون وطب الاسنان والسكري والباطنية إضافة لعيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذا الكشف المجاني لمرضى السكري وضغط الدم.

وأختتم سمو نائب أمير المنطقة جولته بزيارة فعاليات ” جازان الشو ” المقامة بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان , التي تمثل مشاركة ” 200 ” فنان وفنانة من أبناء وبنات جازان بالعديد من الأعمال واللوحات الفنية والصناعات الحرفية اليدوية التي عرفت بها المنطقة وغيرها من الفعاليات التي ستتواصل طيلة أيام مهرجان جازان الشتوي العاشر, معرباً سموه عن سعادته بالزيارة وما اطلع عليه خلالها من أعمال وفعاليات وبرامج تعكس ما وصلت إليه المنطقة من تطور ونمو في شتى المجالات , مثمناً سموه لأبناء جازان ما يقومون به من جهود لخدمة منطقتهم والرقي بها ونقل الصورة الحقيقية عنها.