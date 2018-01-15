 اليابان تدعو إلى زيادة الضغط على كوريا الشمالية

طوكيو(صدى):

التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى بنظيره البلغاري ” بويوكو بوريسوف ” الذى تسلمت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة.

و دعا رئيس الوزراء الياباني الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة الضغط على كوريا الشمالية، متعهدًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع بلغاريا ومنطقة البلقان.

وأوضح ” آبي ” أنه تم مناقشة الوضع الأمني المتدهور في شرق آسيا، وتم الإجماع على أهمية التعاون الوثيق مع أوروبا حيال قضية كوريا الشمالية.