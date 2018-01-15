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أمير الحدود الشمالية .. يتفقد طوارئ المستشفى المركزي بزيارة منتصف الليل

أمير الحدود الشمالية .. يتفقد طوارئ المستشفى المركزي بزيارة منتصف الليل
خالد الضبيبي(صدى):

‏‎فاجأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، موظفي مستشفى عرعر المركزي اليوم بزيارة تفقدية بعد منتصف الليل متجولاً سموه في أقسام الطوارئ ومتوقفاً أمام عدد من حالات الطوارئ ، كما اطمأن على حالات المرضى ومدى تلبية حاجاتهم الطبية.

ووقف سموه حسب – مصادر في مستشفى عرعر المركزي – في زيارته والتي كانت دون ترتيب مسبق،
على آلية العمل والتقى بالمسئولين وتفقد سير العمل والتأكد من تواجد الطاقم الطبي والمدير المناوب .
وموجهاً ببذل جميع الإمكانات وتسخير الطواقم الطبية لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة لأهالي المنطقة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفق بإذن الله و هذا هو المطلوب( المفاجأة)

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