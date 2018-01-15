مهرجان جازان البري ” حنباص٢ ” يواصل فعالياته المتميزة

تركي السالم(صدى):

يواصل مهرجان جازان البري (حنباص٢) بمركز قوز الجعافرة فعالياته المتميزة لليوم الثالث على التوالي حيث شهد فعاليات ومسابقات متميزة بالأمس واليوم شملت سباقات التحمل وبرامج للأطفال وعروض للخيول العربية الأصيلة ومسابقة أجمل صوت رعاها سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد بن جابر العقدي وحضرها عدد كبير من المتنزهين الذين أبدوا سعادتهم واستمتاعهم بما شاهدوه.

من جهته قدم رئيس مركز قوز الجعافرة المشرف العام على فعاليات المهرجان شكره لكافة اللجان على جهودهم المبذولة خلال الثلاثة أيام الماضية مطالباً بمضاعفة الجهود ومؤكداً إستمرار فعاليات المهرجان وتوفير كافة الخدمات لإسعاد المتنزهين من المنطقة وخارجها.