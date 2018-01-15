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وكيل محافظة محايل يشهد أمسية فرقة دمات عسير للثقافة والتراث

وكيل محافظة محايل يشهد أمسية فرقة دمات عسير للثقافة والتراث
محمد بن طحيطح(صدى):

شهد وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي مساء اليوم الأمسية التراثية التي أحيتها فرقة دمات عسير للثقافة والتراث ، ضمن برامج وفعاليات مهرجان محايل أدفأ للعام الحالي ، وذلك بحضور رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع .

وتخلل الأمسية التي أقيمت على المسرح المفتوح بالحيلة لوحات شعبية وقصائد شعرية .

وفي ختام الأمسية كرمت لجنة التنمية السياحية , فرقة دمات عسير بدرع تذكاري .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 3 ساعات

موفقين لما فيه سعادة وإسعاد المواطن

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