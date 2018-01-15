انطلاق فعاليات مهرجان ربيع ” حلي وكنانة ” الأول بمركز حلي التابع لمحافظة القنفذة

عادل الحربي (صدى):

انطلقت أمس الأحد فعاليات مهرجان ربيع ” حلي وكنانة ” الأول بمركز حلي التابع لمحافظة القنفذة تحت شعار ” وطني مسؤوليتي” وسط تفاعل كبير من الجهات الحكومية والخيرية والأهالي بالمركز.

وتضمن المهرجان فعاليات التطعيس في جبل ” الأني ” شرق مركز حلي وسط حضور جماهيري كبير لمشاهدة السيارات المعدلة التي حملت شعار المهرجان بإشراف ومتابعة من الجهات المنظمة وتدشين مسرحي الطفل والشباب ، والشارع الثقافي الذي اشتمل على إبداعات في فن الرسم والتصوير الفوتوغرافي وتدشين ركن جمعية زمزم التطوعية واطلعوا على مكوناتها وخدماتها المتنوعة التي يستفاد منها مجتمع محافظة القنفذة والقرى التابع لها .

وحظي المهرجان في يومه الأول بمشاركة الأسر المنتجة لعرض منتجاتهم ومشغولاتهم الأسرية من مأكولات وأعمال حرفية ويدوية ، وسط حضور كبير من العوائل والأطفال والشباب أبدوا إعجابهم بالمعروضات واستمتعوا بالفعاليات المصاحبة والمتعددة للمهرجان .