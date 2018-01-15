وزير الخارجية يحضر حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة في بروكسل

علي القحطاني (صدى):

حضر معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مساء أمس ، حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة المملكة في بروكسل ووفد المملكة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي بمشاركة سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المعتمدين لدى مملكة بلجيكا.

وعقد لقاء بحضور معاليه ضم سفراء دول التحالف، جرى خلاله التأكيد على العمل المشترك وتنسيق الجهود في جميع المسارات لدعم الشرعية اليمنية ومواجهة إرهاب “ميليشيا الحوثي” صوناً للدولة اليمنية وحفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.