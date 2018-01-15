تقرير: محمد صلاح كان مصدر خطورة ليفربول في مواجهة السيتي

نواف السالم(صدى):

في تقرير لنادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي ،الأحد ، تحدث عن الهزيمة الأولى التي تعرض لها الفريق السماوى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز ” البريميرليج ” أمام ليفربول، بنتيجة 4 – 3 بملعب ” آنفيلد ” ، ضمن منافسات الجولة الـ 23.

وجاء في التقرير عن المباراة، أن محمد صلاح كان مصدر خطورة ليفربول في المواجهة، وتناول محاولات النجم المصري للوصول إلى شباك الفريق السماوي ومحاولة صناعة الفرص التهديفية لزملائه.

كما تحدث عن نجاحه فى صناعة الهدف الثالث الذى سجله السنغالى ساديو مانى قبل أن يسجل صلاح الهدف الرابع.

يذكر أن محمد صلاح حطم الرقم التهديفي للنجم الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، بالموسم قبل الماضي، بعدما سجل اللاعب المصرى 18 هدفًا مع الريدز خلال الموسم الحالي.