وزير الإعلام اليمني: بشائر النصر تلوح في الأفق

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، الأحد، أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة على مختلف الجبهات، ضد قوى الانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية، قائلًا : ” أن بشائر النصر تلوح في الأفق “.

ولفت الإرياني إلى الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات لإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار.

وقال وزير الإعلام ، خلال زيارته أعلى قمة في سلسلة جبال نهم ،والجبهة الأمامية لمعركة استعادة الدولة شرق صنعاء ” سنعود إلى صنعاء قريبا وستعود اليمن إلى عروبتها ،سنبنى اليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة أبناء الشعب “.