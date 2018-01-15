وزير الإعلام اليمني: بشائر النصر تلوح في الأفق
أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، الأحد، أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة على مختلف الجبهات، ضد قوى الانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية، قائلًا : ” أن بشائر النصر تلوح في الأفق “.
ولفت الإرياني إلى الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات لإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار.
وقال وزير الإعلام ، خلال زيارته أعلى قمة في سلسلة جبال نهم ،والجبهة الأمامية لمعركة استعادة الدولة شرق صنعاء ” سنعود إلى صنعاء قريبا وستعود اليمن إلى عروبتها ،سنبنى اليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة أبناء الشعب “.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 3 ساعات
يارب يا كريم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم انصر الاسلام والمسلمين على أعداء الله وأعدائنا الحوثيين ، عملاء الفرس .