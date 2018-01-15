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وزير الإعلام اليمني: بشائر النصر تلوح في الأفق

وزير الإعلام اليمني: بشائر النصر تلوح في الأفق
فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، الأحد، أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يحققون انتصارات كبيرة على مختلف الجبهات، ضد قوى الانقلاب التابعة للمليشيا الحوثية، قائلًا : ” أن بشائر النصر تلوح في الأفق “.

 

ولفت الإرياني إلى الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات لإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار.

 

وقال وزير الإعلام ، خلال زيارته أعلى قمة في سلسلة جبال نهم ،والجبهة الأمامية لمعركة استعادة الدولة شرق صنعاء ” سنعود إلى صنعاء قريبا وستعود اليمن إلى عروبتها ،سنبنى اليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة أبناء الشعب “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 3 ساعات

يارب يا كريم

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم انصر الاسلام والمسلمين على أعداء الله وأعدائنا الحوثيين ، عملاء الفرس .

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