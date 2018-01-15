” كبار العلماء ” توضح مخاطر التعامل بــ ” البيتكوين “

عادل الحربي (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على خطورة التعامل بالعملة الرقمية ” البيتكوين “، والعملات الرقمية عمومًا .

وقال المطلق خلال برنامج ” فتاوى “: ” نحذر من الدخول فيها، لأن المال غالٍ، وحرم الشرع إضاعته وأكله بالباطل “، مضيفًا: ” هذه عملة رقمية ليس وراءها دولة ولا يعرف من أول من أنتجها ولا يعرف لها دولة تحميها، وقد حذرت البنوك المركزية ومنها البنك المركزي السعودي مؤسسة النقد العربي من التعامل بها “.

واستشهد بقول الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا “.