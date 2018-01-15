” الشعب يكره الحمدين ” يتصدر تويتر..ومغردون: جلب المآسي للعالم

الدوحة(صدى):

أعرب مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي عن كراهيتهم لنظام الحمدين القطري الإرهابي عبر تدشينهم وسمًا بعنوان ” الشعب يكره الحمدين “.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولاً بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، في قطر، ليجمع الكل على أن النظام القطري جلب المآسي للعالم من خلال دعمه للإرهاب.

وغرد أحد المتفاعلين على الهاشتاج قائلا: “من الطبيعى أن يكره الشعب نظام الحمدين بهذا الشكل، لأن ريحتهم فاحت خلاص وصار معروف أنهم الممول الأول والرئيسى للخلايا الإرهابية وهم وراء كل الخيانات “.

وأكدوا أن تنظيم الحمدين هو المسؤول عما وصلت إليه قطر اليوم، ” فهم خربوا أرض قطر الطاهرة، ناهيك عن هدرهم لأموال الشعب القطري ” حسبما جاء في تغريدة أحد النشطاء.