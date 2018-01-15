سيارة تطير في الهواء وتخترق الطابق الثاني لأحد المباني
عرضت شبكة ” سي بي إس ” الأمريكية، الأحد ، صورة أثارت تعجب المشاهدين لسيارة تتدلى من نافذة بالطابق الثانِي لأحد المباني المطلة على الطريق بولاية كاليفورنيا.
وأوضحت ” سي بي اس ” أن سائق السيارة اصطدم بحاجز يقسم الطريق إلى نصفين؛ أدى إلى تطايرها في الهواء، واختراقها الطابق الثَّانِي في مبنى بمدينة ” سانتا آنا ” بكاليفورنيا.
وأسفر اصطدام السيارة عن حريق لكن سرعان ماتم إخماده من قبل رجال الإطفاء.
يذكر أن السيارة كان بها شخصان تعرضا لاصابات طفيفة تم معالجتها.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله!!!
الريان[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلا هم بلا وجع قلب