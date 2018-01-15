رئيس نادي الهلال يشكر آل الشيخ لدعمه بإنهاء إجراءات التعاقد مع لاعبين

ماجد محمد(صدى):

وجه صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ، شكره لمعالي رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ، لمواقفه الداعمة للنادي بشكل كبير فيما يتعلق بإنهاء الانتقال لمحترفين أجنبيين ، ستنتهي الإدارة من إجراء التعاقد مع كليهما خلال الأيام المقبلة .

وحرص سمو الأمير نواف على توجيه شكره باسمه واسم إدارة النادي والجماهير ، للدعم الذي حظي الفريق به خلال الفترة الحالية ، مشيدًا بالإنجازات التي تحظى بها كافة الأندية السعودية من عناية ورعاية .