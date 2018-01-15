دراسة: تناول الفطر يحارب الشيخوخة

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية، أن الفطر يحتوي على مضادات أكسدة بنسبة عالية جدًا تحارب الشيخوخة، ما يجعله مصدرًا غذائيًا غنيًا.

وقد تبين أن الفطر، صديق الحميات الغذائية لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة، ويتمتع أيضاً بمزايا أخرى من شأنها مكافحة الشيخوخة، فضلا عن أن الفطر يحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد والخلايا السرطانية.

ووجد باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن تناول وجبة تحتوي على الفطر بانتظام من شأنه أن يساعد في مكافحة الشيخوخة، إذ يحتوي الفطر نسب مرتفعة من أهم مركبين من المواد المضادة للأكسدة، وهما إرغوثيونين وغلوتاثيون.

وتأكد الباحثون أن الفطر، دون أدنى شك، أعلى مصدر غذائي لهذين المركبين، كما أظهر الاختبار أن ” فطر بورسيني “، الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا وفرنسا، يحتوي على أعلى نسبة من مضادات أكسدة.