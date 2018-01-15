4 خطوات للتخلص من ألم الرقبة

متابعات(صدى):

هناك سببان رئيسيان لتيبس الرقبة في الصباح: الشد العضلي، ووضعية النوم الخاطئة. يسبب هذا التيبس صعوبة في تحريك العنق، لكن يمكن التغلب على الأمر في بدايته بإجراءات بسيطة، وقبل أن يتطوّر ويحتاج إلى علاج بتقويم العظام. إليك الحل:

ابدأ بالعثور على نقطة أو موضع الألم الشديد في عضلات العنق، وضع يدك عليه وعلى المنطقة المحيطة به. إذا كان موضع الألم يميناً ضع اليد اليمنى عليه، وإذا كان يساراً ضع اليد اليسرى.

ويمكنك الاستناد على الحائط لتسهيل مهمة وصول يدك إلى نقطة الألم.

واجعل الضغط تدريجياً وبطيئاً. وبتمهّل أدر رأسك في الاتجاه المعاكس لموضع الشد العضلي والألم، ثم قم بثني العنق بشكل قُطري وكأنك تحاول أن تلمس كتفك برأسك، حيث ستساعدك هذه الحركة على إرخاء العضلات المشدودة، وتخفيف توتر المنطقة المتألمة.

وكرّر الحركة السابقة مرتين أو 3 كل 20 دقيقة حتى تشعر بالراحة. وإذا أردت تسريع الشفاء يمكنك وضع كمادات دافئة على عضلات الرقبة من الخلف.