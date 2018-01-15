” إدمان ألعاب الفيديو ” ضمن قائمة أمراض منظمة الصحة العالمية لـ 2018

متابعات(صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هوس أو إدمان ألعاب الفيديو، ضمن قائمة الأمراض العقلية والنفسية لعام 2018.

” اضطراب الألعاب “، مرض عقلي يعاني منه مهاويس ألعاب الفيديو الإليكترونية، هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية ” WHO ” .

وتشخص ” المنظمة ” ، هذا المرض بأنه نمط سلوك مستمر أو مكرر لألعاب الفيديو أو الألعاب الرقمية، سواء كان عبر الإنترنت أو غير متصل بالشبكة، يتسم لدى من يعاني منه بضعف السيطرة على النفس وعدم القدرة على التوقف عن ممارسة ذلك لساعات طويلة.