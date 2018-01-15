3 نصائح لحماية طفلك من مرض السالمونيلا

برلين(صدى):

نصحت الجمعية الألمانية للتغذية بعدم تناول الأطفال للأطعمة النيئة المحتوية على البيض مثل المعجنات للحماية من مرض السالمونيلا، حيث تموت بكتيريا السالمونيلا عند التعرض لدرجة 70 درجة مئوية ولمدة عشر دقائق على الأقل.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن مرض السالمونيلا، والذي تسببه بكتيريا تعرف بنفس الاسم، تظهر أعراضه على بعض المرضى في شكل آلام في المعدة وإسهال، ووفقاً للمقاومة الفردية وكمية الجراثيم، التي دخلت الجسم، تبدأ أعراض المرض في الظهور من 5 إلى 72 ساعة من تناول الطعام الملوّث.

وتمثل العدوى خطورة كبيرة على الرضع والأطفال وكبار السن، ومن يعانون من ضعف مقاومة الجسم، وذلك بسبب فقدان الماء بشكل كبير، ولذلك توصي الجمعية الألمانية بالالتزام بأعلى معايير النظافة في المطبخ.

وفي البداية يتعين غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل إعداد الطعام، كما يلزم عدم تنظيف الأدوات والأطباق إلا بفرشاة وإسفنجة ومناشف نظيفة، ويفضل استخدام المناشف والأطباق التي يمكن تنظيفها عن طريق الماء المغلي.

ويجب حفظ بعض الأطعمة دائمًا في الثلاجة، حيث تتكاثر السالمونيلا بداية من 10 درجات مئوية، وتشمل الأطعمة اللحوم والدواجن والنقانق والبيض ومنتجاته، ولذلك يجب التخلص من جميع منتجات البيض بعد 24 ساعة بما في ذلك المايونيز الطازج.