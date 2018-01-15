ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز

نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ليفربول برباعية على مانشستر سيتي الذي تمكن من تحقيق ثلاثة أهداف فقط ، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج .

وعلى الرغم من خسارته ، لا يزال السيتي يحافظ على الصدارة في ترتيب فرق الدوري ، برصيد 62 نقطة ، ليليه مانشستر يونايتد برصيد 47 نقطة ، بالتساوي مع ليفربول وتشيلسي .

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 44 نقطة ، ويليه أرسنال برصيد 39 نقطة ، وبرصيد 34 نقطة يحتل بيرنلي المركز السابع ، ومن ثم ليستر سيتي برصيد 31 نقطة .

وحصل إيفرتون برصيد 27 نقطة على المركز التاسع ، وبفارق نقطة واحدة يلاحقه اتفورد برصيد 26 نقطة في المركز العاشر ، وستام يونايتد وكريستال بالاس برصيد 25 نقطة في المراكز التالية ، ومن ثم بورنموث وهدرسفيلد تاون برصيد 2عاشر ، وستام يونايتد وكريستال بالاس برصيد 25 نقطة في المراكز التالية ، ومن ثم بورنموث وهدرسفيلد تاون برصيد 24 نقطة ثم نيوكاسل وبرايتون برصيد 23 نقطة .

وفي المركز الـ17 يحصل ساوثهامبتون على رصيد 21 نقطة ، ويليه ستوك سيتي برصيد 20 نقطة ، وويست ، ثم ويست بروميتش، بـ19 نقاط، ويتذيّل الترتيب فريق سوانزي سيتي، بـ8 نقاط فقط .