جوجل تطلق أدوات رقابة أبوية جديدة في كروم

واشنطن(صدى):

أطلقت شركة جوجل مجموعة جديدة من الأدوات التي تتيح للوالدين متابعة تصفح أطفالهم للإنترنت عبر متصفحها ” كروم ” .

يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه جوجل عمل أدوات الرقابة الأبوية الموجودة حالياً في برنامج ” كروم ” والمعروفة باسم “رقابة مستخدمي كروم.

وطرحت جوجل أدوات الرقابة الأبوية ” رقابة مستخدمي كروم ” لأول مرة في 2013، وهي تتيح للوالدين منع تشغيل برنامج ” كروم ” على أحد أجهزة الكمبيوتر أو منع الدخول إلى مواقع محددة أو تشغيل خاصية ” البحث الآمن” التي تسمح بتنقية نتائج البحث على غوغل وحذف النتائج غير المناسبة للأطفال وكذلك حفظ سجل المواقع التي دخلها الأطفال.

وقالت جوجل في رسالة بريد إلكتروني إلى مستخدمي برنامج ” كروم ” إنها ستوقف استخدام هذه الأدوات ثم تطرح مجموعة جديدة من الأدوات البديلة التي تحقق نتائج أفضل في ضوء المعلومات التي جمعتها الشركة عن تفضيلات المستخدمين خلال السنوات الأربع الماضية منذ إطلاق خاصية ” رقابة مستخدمي كروم ” .

وأضافت جوجل أنها ستطرح الأدوات الجديدة لتلبية احتياجات الأسر في وقت لاحق من العام الحالي.