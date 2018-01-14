دراسة: أفلام الرعب تؤثر على جسم المشاهد

لندن(صدى):

أكدت دراسة، أجريت في جامعة ويستمنستر في المملكة المتحدة، أن الإنسان يمكنه فقد بعض السعرات الحرارية خلال مشاهدة أفلام رعب.

وخلال الدراسة، قام الأطباء بقياس كمية الأكسجين الذى يتم إستنشاقة وثاني أكسيد الكربون الذي يطلق خارج الجسم خلال عملية الزفير بالإضافة إلى معدل ضربات القلب من أجل الحصول على صورة كاملة لكمية الطاقة التي يستهلكها الشخص خلال مشاهدة هذه الأفلام.

وأوضحت النتائج أن معدل حرق السعرات الحرارية كان حوالي 113، وهو يعادل السعرات التي تحرق أثناء السير لنصف ساعة، كما أشارت إلى أن زيادة التأثر بالفيلم يصاحبه حرق أكثر للسعرات الحرارية.

كما أفادت دراسة جامعية مشتركة، عن كهربية القلب بالمملكة المتحدة، أنه عند مشاهدة المشتركين بالدراسة لمقتطفات لأفلام رعب، نتج عن ذلك تغير واضح في معدل ضربات القلب وضغط الدم وعضلات القلب أيضا.