ارتفاع عدد ضحايا إعصار ” مدغشقر ” إلى 51 قتيلا

أنتاناناريفو(صدى):

أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في مدغشقر، اليوم الأحد، أن عدد القتلى جراء الإعصار الذي ضرب البلاد الأسبوع الجاري ارتفع إلى 51 شخصاً، بينما لا يزال 22 شخصاً في عداد المفقودين.

وتضرر أكثر من 160 ألف شخص جراء الإعصار ” آفا ” الذى ضرب البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

واضطر الآلاف إلى الفرار من ديارهم، وفي السنوات العشر الأخيرة، ضرب مدغشقر ما مجموعه 45 إعصارًا وعاصفة استوائية، أما في مارس 2017، أسفر إعصار إيناو عن مقتل 78 شخصاً.