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” الحصيني ” : توقعات بثلوج مصحوبة بأمطار نهاية الأسبوع

” الحصيني ” : توقعات بثلوج مصحوبة بأمطار نهاية الأسبوع
نايف السالم(صدى):

أكد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ، إن الثلوج ستخيم على المملكة نهاية الأسبوع ، مصحوبة بأمطار متوقعة على بعض المناطق .

وعلق ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” الزائر الأبيض يزور المملكة.. حالة ممطرة متوقعة نهاية هذا الأسبوع – ان شاء الله – على الحدود الشمالية والجوف وحبات برد وامطار ثلجية ثم ثلوج .. مع امطار متفاوتة على أجزاء من الغربية والجنوبية الغربية ” .

واستطرد قائلًا ” متوقع ان تتهاوى درجات الحرارة على الشمالية والوسطى في أقوى موجة برد متوقعه ” .

 


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