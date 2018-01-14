” الحصيني ” : توقعات بثلوج مصحوبة بأمطار نهاية الأسبوع

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ، إن الثلوج ستخيم على المملكة نهاية الأسبوع ، مصحوبة بأمطار متوقعة على بعض المناطق .

وعلق ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” الزائر الأبيض يزور المملكة.. حالة ممطرة متوقعة نهاية هذا الأسبوع – ان شاء الله – على الحدود الشمالية والجوف وحبات برد وامطار ثلجية ثم ثلوج .. مع امطار متفاوتة على أجزاء من الغربية والجنوبية الغربية ” .

واستطرد قائلًا ” متوقع ان تتهاوى درجات الحرارة على الشمالية والوسطى في أقوى موجة برد متوقعه ” .