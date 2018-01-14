عباس: حكومة الاحتلال أنهت اتفاق أوسلو

القدس(صدى):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القدس هي درة التاج وزهرة المدائن والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 28 للمجلس المركزي الفلسطيني التي عقدت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: ” إننا نلتقي هنا لندافع عن القدس ونحمي القدس ولا حجة لأحد في المكان أنه غير مناسب، وإننا في لحظة خطيرة ومستقبلنا على المحك ” .

وأردف عباس، أن إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، مضيفاً ” إننا سلطة من دون سلطة وتحت احتلال من دون كلفة ولن نقبل أن نبقى كذلك، وإننا ملتزمون بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود عام 1967 ووقف الاستيطان وعدم القيام بإجراءات أحادية، وسنواصل الذهاب إلى مجلس الأمن حتى الحصول على العضوية الكاملة ” ، مشدداً على ” أننا لا نقبل أن تكون أميركا وسيطاً بينناً وبين إسرائيل ونريد لجنة دولية ” .