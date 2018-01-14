  • الأحد 14

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمانة جدة تكشف حقيقة فيديو تحطم أحد مجسمات ” الواجهة البحرية “

أمانة جدة تكشف حقيقة فيديو تحطم أحد مجسمات ” الواجهة البحرية “

أمانة جدة تكشف حقيقة فيديو تحطم أحد مجسمات ” الواجهة البحرية “
نايف السالم(صدى):

نفت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر مقطع فيديو يُظهر تحطم أحد مجسمات واجهة جدة البحرية.

وقالت أمانة جدة في معرض تعليقها على المقطع المصور، أنه لم يتم تكسير أي مجسم في واجهة جدة البحرية، مشيرة إلي أن المجسم الموجود في الفيديو يعود لإحدى الفعاليات المقامة في الواجهة البحرية، نافية تعرضه للتحطيم كما أشيع وتدوول في المقطع.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 1 ساعة

ابك شو هيدا …؟(بدوي لبناني)
عجل له خوار .. كحال بني اسرائيل …؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *