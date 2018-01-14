أمانة جدة تكشف حقيقة فيديو تحطم أحد مجسمات ” الواجهة البحرية “
نفت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر مقطع فيديو يُظهر تحطم أحد مجسمات واجهة جدة البحرية.
وقالت أمانة جدة في معرض تعليقها على المقطع المصور، أنه لم يتم تكسير أي مجسم في واجهة جدة البحرية، مشيرة إلي أن المجسم الموجود في الفيديو يعود لإحدى الفعاليات المقامة في الواجهة البحرية، نافية تعرضه للتحطيم كما أشيع وتدوول في المقطع.
#قبل_قليل
كسر مجسم في #واجهة_جده_البحريه
تصوير 👇🏼@Az_g_ pic.twitter.com/h0WthvdHpk
— دليل جدة (@daleljeddah) ١٤ يناير، ٢٠١٨
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك شو هيدا …؟(بدوي لبناني)
عجل له خوار .. كحال بني اسرائيل …؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25486 ] نشر منذ 46 دقيقة
جده غير🙂👍