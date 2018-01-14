6 خطوات لتشغيل واتساب على هاتفين في وقت واحد

متابعات(صدى):

يمكن تشغيل حساب تطبيق واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد، حيث يحتاج المستخدم بداية إلى تأكيد اتصال الهاتفين بشبكة الإنترنت، إما عن طريق شبكة الواي فاي أو عن طريق البيانات.

خطوات تشغيل حساب واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد:

قبل البدء بسرد الخطوات، سنقوم بترميز الهواتف، حيث سنرمز للهاتف الذي يحمل حساب واتساب بالرمز ” 1 ” ، أما الهاتف الثاني سيحمل الرمز ” 2:

أفتح المتصفح في الهاتف رقم 2، أيًا كان المتصفح الذي تستخدمه، ثم انتقل إلى WhatsApp Web، ثم افتح إعدادات المتصفح، وقم بتفعيل خيار العرض بإصدار سطح المكتب.

قم بمسح QR code الموجود في الهاتف رقم 2 باستخدام الهاتف رقم 1، و بعد إتمام عملية المسح ستتمكن من استخدام الحساب على الهاتفين في آن واحد.

يجب عليك في كل مرة تريد الدخول إلى الحساب من الهاتف رقم 2، وإغلاق المتصفح ثم الدخول إليه من جديد.